В 2023 году проведен мониторинг 364 месторождений полезных ископаемых - Самир Идаятов

БАКУ /Trend/ - В связи с добычей полезных ископаемых на территории Азербайджанской Республики, начиная с апреля 2020 года проведен мониторинг 1 506 эксплуатационных площадок: 190 - в 2020 году, 512 - в 2021 году, 440 - в 2022 году и 364 - в течение шести месяцев 2023 года.

Как сообщает в пятницу Trend об этом на пресс-конференции 7 июля заявил председатель правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Самир Идаятов.

По его словам, работы по мониторингу были выполнены на основе наземного обзора участков месторождений, данных, полученных с использованием современного технического оборудования, и спутниковых снимков. В соответствии с собранной информацией был проведен анализ, обеспечен учет и отчетность, в связи с выявленными 342 незаконными действиями были приняты соответствующие правовые меры.

"Так, в течение 2020-2022 годов решением Совета директоров агентства в связи с незаконной деятельностью было аннулировано 97 разрешительных документов, выданных в основном пользователям недр земли, нарушившим разрешительные условия эксплуатации речных месторождений, 160 протоколов в отношении юридических и физических лиц (112 в отношении физических лиц, 48 в отношении юридических лиц). Также, на основании обращений в суды, принято 40 судебных решений в отношении юридических лиц и 111 решений об административном взыскании в отношении физических лиц", - сказал Идаятов.

Он подчеркнул, что, начиная с 2021 года, в результате мониторингов были выявлены случаи невыполнения условий, указанных в разрешении, выданном пользователям недр земли, а также незаконного вмешательства в недры земли без разрешения. С целью принятия правовых мер в этом направлении была начата совместная деятельность с Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

"Часть актов и справок, составленных в связи с выявленной незаконной деятельностью, была направлена в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики с целью предоставления правовой оценки", - добавил он.

Отметим, что в рамках проводимых мониторинговых мероприятий также были выявлены случаи повторения правонарушения. Таким образом, несколько раз были выявлены незаконные операции по эксплуатации со стороны ряда пользователей недр земли. Собранные данные были отправлены в Генеральную прокуратуру АР для принятия юридических мер. В числе нарушителей MIRISLAM LLC, SND group LLC, Taleh A, ООО VVN и др.