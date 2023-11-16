Азербайджан играет важную роль в модернизации инфраструктуры участков TRACECA - генсек

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль в модернизации и развитии инфраструктуры участков TRACECA, являющихся самыми важными звеньями коридора.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный секретарь TRACECA Асет Асавбаев в своем выступлении на международной конференции на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана", проходящей в городе Зангилан.

Асавбаев отметил, что содействие торговле все еще остается важным вопросом ввиду постоянно меняющихся обстоятельств, влияющих на транспортные потоки Евразии.

“Коридор TRACECA является более коротким выходом из Азии в страны Европы, но из-за множества границ время перевозки почти в 2 раза больше желаемого. В последнем исследовании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) отмечается, что в ближайшие 20 лет спрос на перевозки по TRACECA возрастет, увеличивая "давление" на инфраструктуру коридора”, - сказал он.

По словам генерального секретаря, к 2040 году объем контейнерных перевозок достигнет 865 тысяч в 20-футовом эквиваленте, что в 26 раз больше показателя 2022 года.

“В рамках подготовки концепции развития контейнерных перевозок до 2030 года мы проанализировали возможный пропускной объем коридора и обнаружили, что пропускная способность составляет 760 тысяч. Эти цифры являются приблизительными, и нам следует принять меры по развитию как физической, так и "мягкой" инфраструктуры в рамках TRACECA”, - отметил он.

Асавбаев подчеркнул, что большую роль в решении этой проблемы играют многосторонние договоренности, достигнутые между Азербайджаном, Грузией, Казахстаном и Турцией.

Отметим, что сегодня в городе Зангилан стартовала международная конференция на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".

Конференция проводится при совместной организации специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, министерства цифрового развития и транспорта, Государственного таможенного комитета и Института экономики министерства науки и образования Азербайджана.

Целью проведения конференции является организация дискуссий между государственным, частным и академическим секторами по вопросам развития и расширения трансрегиональных транспортных коридоров, а также налаживание сотрудничества между заинтересованными сторонами.

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