В Азербайджане в 2023 г. предотвращены сотни попыток кибератак - госслужба

БАКУ /Trend/ - В 2023 году Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана выявила 1162 особых индикатора кибератак и предотвратила целенаправленные кибератаки, заблокировав их в сети AzStateNet и системе электронной почты.

Об этом в среду Trend сообщили в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности.

Было отмечено, что за отчетный период посредством защитного оборудования нового поколения, применяемого по сети AzStateNet, было заблокировано 911 миллионов 430 тысяч вредоносных ссылок, Через центральную антивирусную систему было заблокировано 7 миллионов 464 тысячи 500 и через систему защиты "Sandbox" - 103 тысячи 650 электронных документов с вредоносным содержимым.

"В то же время было выявлено 186 фальшивых доменов, аналогичных доменам государственных учреждений (gov.az), предотвращены планы использования названий государственных учреждений при конкретных кибератаках, а также предотвращены сотни попыток кибератак", - говорится в сообщении.

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