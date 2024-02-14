В Капитал Банке была проведена акция сдачи крови.

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank, всегда поддерживающий различные социальные акции, провел акцию по сдаче крови. Акция под лозунгом «Сдай кровь, спаси жизнь» прошла при поддержке Общественного Союза Талассемии Азербайджана и Центрального Банка Крови. После медицинского обследования со стороны докторов-гематологов мобильной группы Центрального Банка Крови участники акции сдали кровь. К акции, в которой принял участие Председатель Правления, Исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов, добровольно присоединились более 100 сотрудников банка. Следует отметить, что акции по сдаче крови уже стали своего рода традицией в Kapital Bank.

Акция «Сдай кровь, спаси жизнь» направлена на обеспечение кровью людей, страдающих гемофилией и талассемией. Вся собранная в ходе акции кровь используется для лечения больных талассемией и гемофилией, а также на нужды больных, которым требуется переливание крови.

Следует отметить, что на данный момент в Азербайджане более 3000 людей страдают талассемией и другими заболеваниями крови, чья жизнь зависит непосредственно от массовой сдачи крови.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 49 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.