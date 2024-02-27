Жизнь с Birbank Biznes стала легче и быстрее

БАКУ /Trend/ - Birbank Biznes предлагает скоростные онлайн услуги для бизнесменов, с целью создания для них более благоприятных возможностей. Одной из таких возможностей является продукт банковских гарантий. Клиенты теперь могут получить гарантийное письмо по «Быстрому тендеру» полностью онлайн через Birbank Biznes.

Главное преимущество цифрового сервиса — не нужно тратить время на визиты в филиал и обращение к куратору или сотруднику банка. Предприниматели могут подать заявку на получение гарантии через Birbank Biznes. Форма заявления формируется системой автоматически. После этого клиент подтверждает заявку подписью ASAN и получает письмо в онлайн-форме.

Продукт «Быстрый тендер» Birbank Biznes имеет ряд преимуществ: договор заключается один раз, а затем на основании заявки оформляются гарантийные письма; выдача лимита осуществляется без комиссии; годовая процентная ставка и комиссия по лимиту составляет 0%; только при получении гарантийного письма взимается единовременная комиссия.

В Birbank Biznes собрано множество банковских продуктов, которыми предприниматели пользуются каждый день:

Гарантии: тендерная, исполнительная, авансовая, качества, платежная, таможенная и т.д.

Тендерный лимит

Гарантия с денежным обеспечением

Бизнес-овердрафт

Торговоефинан сирование: факторинг, финансирование продаж, предпоставочное финансирование

Таможенный кредит

Бизнес-ипотека

Финансовый лизинг

Традиционный кредит/кредитная линия

Больше о Birbank Biznes на сайте https://birbank.business/ или по телефону информационного центра 896.