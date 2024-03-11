В Азербайджане ожидается принятие цифрового кодекса

БАКУ /Trend/ - Ожидается принятие цифрового кодекса в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал советник Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Шахин Алиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности агентства за 2023 год и целям на 2024 год.

"В текущем году ожидается принятие цифрового кодекса, принятие концепции цифрового развития, принятие стратегии управления информацией, стратегии искусственного интеллекта, положения об электронной правительственной информационной системе, законодательства о цифровых документах", - подчеркнул он.

Напомним, что Агентство инноваций и цифрового развития было создано в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 октября 2021 года в качестве публичного юридического лица при министерстве цифрового развития и транспорта.

Агентство инноваций и цифрового развития служит для организации деятельности в области цифровой трансформации в стране, формирования местной инновационной среды, укрепления экосистемы. Приоритетными направлениями агентства являются проведение испытательных экспериментов в области ядерной науки и технологий, поддержка физических и юридических лиц в их инновационно ориентированных научных исследованиях и инновационных проектах (стартапах), оказание помощи в приобретении современных технологий и технологических решений, обеспечение доступности образовательных и карьерных возможностей в области ИКТ в стране, создание и организация цифрового правительства и цифрового общества.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!