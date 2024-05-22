В Азербайджане могут быть введены экологические налоги

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут подготовлены предложения по введению экологических налогов.

Как передает в среду Trend, об этом сообшила журналистам заместитель руководителя Государственной налоговой службы при минэкономике Азербайджана Самира Мусаева в кулуарах мероприятия министерства экономики по дорожным картам в отношении ведения бизнеса.

По ее словам, экологические налоги применяются в большинстве стран мира, и есть целесообразность ввести их и в Азербайджане.

"В этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Есть необходимость реализовать налоговые реформы, обеспечивающие и продвигающие экологическую устойчивость в нашей стране. Мы, как Государственная налоговая служба, будем проводить широкие обсуждения с общественностью и готовить предложения в направлении введения экологических налогов и реализации реформ, способствующих экологически устойчивому развитию экономики", - подчеркнула Мусаева.

Она пояснила, что такие налоги следует взимать с предприятий, работа которых негативно влияет на окружающую среду.

"Подобные виды налогов, например, налог на выбросы диоксида углерода, применяются в Европейском союзе, США, России и других странах. Мы изучаем возможность введения в стране похожего налога. По данному вопросу идут обсуждения", - добавила Мусаева.

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