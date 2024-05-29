БАКУ /Trend/ - PASHA Bank уделяет особое внимание поддержке компаний, работающих на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Говоря о ключевых достижениях в корпоративно-институциональном банкинге за стратегический период, необходимо отметить, что особое внимание уделено "Карабахской стратегии", направленной на поддержку компаний, работающих на освобожденных территориях. Кроме того, значимым событием стало подписание первого в истории Азербайджана контракта на товарные фьючерсы для клиентов банка", - сказал он.