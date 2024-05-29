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PASHA Bank уделяет особое внимание поддержке компаний, работающих на освобожденных территориях Азербайджана

Экономика Материалы 29 мая 2024 15:35 (UTC +04:00)
PASHA Bank уделяет особое внимание поддержке компаний, работающих на освобожденных территориях Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - PASHA Bank уделяет особое внимание поддержке компаний, работающих на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"Говоря о ключевых достижениях в корпоративно-институциональном банкинге за стратегический период, необходимо отметить, что особое внимание уделено "Карабахской стратегии", направленной на поддержку компаний, работающих на освобожденных территориях. Кроме того, значимым событием стало подписание первого в истории Азербайджана контракта на товарные фьючерсы для клиентов банка", - сказал он.

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