NEQSOL Holding провел мастер-класс по обучению за рубежом в рамках программы “Parla” (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - NEQSOL Holding организовал в Баку мастер-класс на тему обучения за рубежом для победительниц своей программы поддержки образования "Parla".

25 мая 2024 года NEQSOL Holding совместно с Ассоциацией выпускников Азербайджана и Великобритании (AUKAA), а также Исполнительной группой государственной программы по обучению за рубежом на 2019-23 годы провел в Баку мастер-класс для участниц программы “Parla”. Данная стипендиальная программа осуществляется в партнерстве с Фондом развития образования.

50 участниц программы “Parla” были отобраны в прошлом году из числа 674 заявительниц на основе установленных сторонами критериев, включая их успехи в образовании и финансовое положение. Участницы программы получают ежемесячные выплаты на свои счета. Кроме того, NEQSOL Holding предлагает отобранным участницам обширный набор программ, таких как стажировки, наставничество, а также предоставляет им доступ к программам ведущих мировых университетов и инструментам обучения на платформе LinkedIn посредством NEQSOL Academy.

Мероприятие было направлено на представление информации об образовательных возможностях в Великобритании, а также вариантах обучения за рубежом в рамках государственной программы. В мероприятии приняли участие председатель AUKAA Сабир Мамедов, представитель Исполнительной группы государственной программы по обучению за рубежом на 2019-23 годы Айгюль Исмаилова, заместитель председателя совета директоров AUKAA Нармин Багирзаде, член совета директоров AUKAA Аслан Мирзаев, и специалист по обучению за рубежом Нигяр Байрамлы. Они рассказали о жизни и учебе в Великобритании, а также о преимуществах программы обучения за рубежом. Нармин Багирзаде поделилась собственным опытом обучения за рубежом и проблемами, с которыми она столкнулась во время путешествия со студентами. После их выступления была проведена сессия вопросов и ответов.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.