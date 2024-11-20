Для эффективной борьбы с климатическими изменениями необходимы значительные финансовые вложения - представитель Канады

БАКУ /Trend/ - Для эффективной борьбы с климатическими изменениями необходимы значительные финансовые вложения.

Об этом заявила посол по климатическим изменениям Канады Кэтрин Стюарт, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

"Решения, которые мы принимаем, и действия, которые предпринимаем сегодня, будут иметь большее значение, чем мы осознаем. Это критическое десятилетие. Человечество каждый год обновляет "рекорды" по климатическим изменениям, и они неутешительны", - отметила Стюарт.

Она подчеркнула, что Канада выразила готовность активно поддерживать международные усилия, направленные на расширение использования возобновляемых источников энергии.

"Канада работает над созданием новой трансформационной цели для климатического финансирования, которая будет поддерживать наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства. Мы должны мобилизовать средства из всех источников, чтобы помочь этим странам адаптироваться к изменениям климата", - заявила она.

К. Стюарт добавила, что Канада также сосредоточена на создании более доступных финансовых механизмов, которые будут поддерживать проекты, направленные на адаптацию к климатическим изменениям и содействие реформам долговых обязательств в странах, наиболее пострадавших от кризиса.