Результаты стратегии развития финансового сектора Азербайджана станут ощутимы в ближайшем будущем

БАКУ / Trend/ - Результаты стратегии развития финансового сектора Азербайджана на 2024–2026 годы и ее влияние на рынок станут ощутимы в ближайшем будущем.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана Вюсал Халилов в ходе VIII Международного банковского форума.

"В целом, мы уже приближаемся к завершению первого года стратегического периода 2024–2026 годов, и после окончания этого года будет предоставлена подробная информация. Если говорить кратко, я оцениваю результаты высоко, потому что усилия прилагают не только команда Центрального банка, но и все структуры сектора.

Основной момент, который я хочу подчеркнуть, заключается в следующем: у стратегии есть конкретные цели и показатели эффективности (KPI). По некоторым направлениям мы уже видим, что достигаем этих целей. По другим задачам мы продолжаем выполнять поставленные задания, однако их эффект проявится не сразу в виде конкретных цифр. Это будет оказывать влияние на весь сектор, и потребуется определенное время, чтобы адаптироваться к изменениям. Ресурсы, выделенные Центральным банком на реализацию изменений в рамках стратегии, являются именно инвестициями. Будь то переход к новым отчетностям в рамках риск-ориентированного надзора, либо работа, связанная с открытым банковским обслуживанием, или правила кибербезопасности, которые будут обнародованы в следующем году вместе с правилами IT-управления. Все эти меры направлены на устойчивое развитие сектора.

Очень важно рассматривать вложенные ресурсы как инвестиции. Поэтому, если говорить о текущем этапе, мы оцениваем его высоко и надеемся, что результаты стратегии и ее влияние на рынок станут ощутимы в ближайшем будущем", - сказал он.