МЧС и Госпогранслужба Азербайджана ведут поиски пропавшего на Каспии иранского моряка

БАКУ /Trend/ - МЧС и Пограничная служба Азербайджана приступили к поискам пропавшего без вести на Каспии иранского моряка, говорится в сообщении МЧС, распространенном в понедельник.

25 февраля 2018 года из Портовой и морской администрации Ирана в Центр управления кризисными ситуациями МЧС Азербайджана поступила информация о том, в азербайджанском секторе Каспийского моря без вести пропал член экипажа грузового судна "TARADİS", плавающего под иранским флагом.

Информация была передана соответствующим структурам.

С сегодняшнего утра вертолет авиаотряда МЧС и два судна Береговой охраны Госпогранслужбы ведут поиски иранского моряка.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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