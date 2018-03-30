Прокуратура Тулузы отказалась от расследования вооруженного нападения на Рагима Намазова

30 марта 2018 20:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прокуратура Тулузы отказалась от расследования вооруженного нападения на уроженца Азербайджана Рагима Намазова. Об этом сообщают в пятницу французские СМИ со ссылкой на прокурора Тулузы Пьера Ива Кулльо.

По его словам, у нападавшего был сообщник, который помог ему скрыться на автомобиле.

"Человек, примерно 50 лет, сопровождаемый сообщником, ждал в припаркованной поблизости машине, и затем несколько раз выстрелил по автомобилю, в которой находились Намазов с супругой. После стрельбы нападавший скрылся, вероятно, с помощью своего сообщника", – сказал Кулльо.

Прокурор также отметил, что незадолго до этого Намазов обращался в полицию в связи с получением по телефону угроз смерти от неизвестных лиц.

Он также сообщил, что прокуратура Тулузы отказалась от дальнейшего расследования.

"На данном этапе предусматривается проведение расследования по нескольким направлениям, но, учитывая, вероятно, организованный характер этого инцидента, по согласованию с прокуратурой Бордо, прокуратура Тулузы сегодня отказалась от расследования в пользу Специализированной межрегиональной юрисдикции", - сказал прокурор.

Отметим, что инцидент произошел сегодня около 09:00 местного времени в коммуне Коломье неподалеку от Тулузы..

"Мужчина был тяжело ранен в спину. Его жена получила пулю в голову. Они оба были доставлены в больницу, где женщина позднее скончалась", — сообщает телеканал France3 со ссылкой на собственные источники.

Автомобиль, из которого велась стрельба, скрылся с места происшествия. Информации о том, сколько людей находилось внутри, нет.

Сообщается, что Рагим Намазов проживает в Тулузе с 2010 года.

(Автор: Максим Цурков)

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