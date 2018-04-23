За три месяца в ДТП в Баку скончались более 50 человек

БАКУ /Trend/ - В 135 дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в Баку за первые три месяца с начала года, погибло 52 человека, 108 человек получили травмы различной степени.
Об этом был сказано на оперативном совещании, посвященном результатам первого квартала 2018 года, и предстоящим задачам, проведенном в Главном управлении полиции г. Баку.
В сравнении с аналогичным периодом 2017 года, число ДТП уменьшилось на 3,6 процента, число получивших травмы – на 18,8 процента, но на 15,6 процента увеличилось число погибших.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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