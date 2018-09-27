В Азербайджане задержаны браконьеры, охотившиеся на занесенного в «Красную книгу» сокола

БАКУ /Trend/ - На прибрежной полосе Каспийского моря, на территории Шабранского района задержаны гражданин Ирака и два гражданина Азербайджана, участвовавших в незаконной охоте на сокола, занесенного в «Красную книгу», говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в четверг.

У них были изъяты охотничьи принадлежности, четыре голубя и пойманный сокол с перебитым крылом.

По данному факту в отношении иракского гражданина был составлен протокол, к нему был применен административный штраф в размере 3 100 манатов. Граждане Азербайджана отказались предъявить документы, поэтому для установления их личностей и привлечения к ответственности было совершено обращение в районный отдел полиции.

Раненый сокол был передан в клинику при Алтыагаджском национальном парке, а голуби выпущены на свободу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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