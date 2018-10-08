Из-за проседания дороги в Абшеронском районе грузовик провалился в яму

БАКУ /Trend/ - Дождевая вода привела к проседанию дороги в Хырдалане Абшеронского района.

Случай произошел в селе Галубийа.

Представитель главы Исполнительной власти Абшеронского района по административно-территориальному округу города Хырдалан Рафиг Юсубов сказал, что причиной проседания стала реконструкция канализационной системы в Хырдалане.

"На месте происшествия несколько дней ранее шли ремонтные работы. После завершения работ на этом месте было уложен асфальт. На этом участке были заново установлены канализационные люки, и асфальт еще не затвердел. Вода от вчерашнего дождя начала просачиваться через асфальт и накопилась под ним. По этой причине дорога просела", - сказал Юсубов.

Отметим, что на дороге в этот момент находилась грузовая машина, которая и провалилась в яму.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.