Оползневый процесс на Бадамдарском шоссе в Баку может остановиться через два месяца - минэкологии

БАКУ /Trend/ - Нельзя назвать время, когда прекратится активность оползня на Бадамдарском шоссе в Сабаильском районе Баку.

Об этом в среду сказал журналистам начальник экспедиции геологического планирования Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Азиз Гаралов.

По его словам, в течение дня наблюдения продолжаются.

«Вчера в правой и левой частях оползня появились трещины. Трещины в левой части увеличились, напряженность возросла. Вчера пошел дождь, почвенная масса отяжелела и произошли обвалы. Процесс продолжается», - сказал Гаралов.

Гаралов добавил, что когда остановится оползневый процесс, неизвестно.

"Процесс может завершиться в ближайшие два месяца. Трещины есть на заборах домов, но не на самих домах. Ранее нами были установлены маяки», - сказал Гаралов.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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