В зоне оползня в бакинском посёлке Бадамдар произошли обвалы

20 октября 2018 20:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В зоне оползня в бакинском поселке Бадамдар продолжает наблюдаться активность, говорится в субботу в сообщении штаба министерства экологии и природных ресурсов по итогам мониторинга на 18:00.

Согласно информации, наблюдаются обвалы и движение мелких грунтовых масс на поверхности оползневой массы. Расширились трещины, возникшие на левом крыле оползня. На маяках, установленных на домах в верхней части зоны, изменений не зарегистрировано.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

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