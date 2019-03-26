МЧС: В сгоревшем Т/Ц в Баку начались работы по демонтажу конструкций

БАКУ /Trend/ - Пожар на территории торгового центра, где расположены торговые объекты, и объекты другого назначения в Низаминском районе Баку потушен, и предотвращено распространение огня на близлежащие территории, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.

В настоящее время ведутся работы по демонтажу конструкций Т/Ц для выявления невидимых очагов возгорания и дымящихся источников.

Напомним, что сегодня утром на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас".

Пожар начался в одном из магазинов торгового центра.

Огонь распространился до четвертого этажа здания.

На место происшествия привлечено большое количество пожарных бригад и вертолеты.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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