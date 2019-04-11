В Азербайджане предотвращена попытка незаконного ввоза крупной партии сигарет из России

11 апреля 2019 22:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предотвратили попытку незаконного ввоза крупной партии сигарет из России.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, на основании информации, поступившей в оперативный отдел Оперативно-следственного управления Главного северного территориального таможенного управления, въехавший на территорию таможенного поста «Самух» с российской стороны автомобиль марки Mercedes Benz E300, управляемый гражданином Азербайджана, был остановлен и подвергнут таможенному досмотру.

В ходе досмотра в тайниках транспортного средства были обнаружены незадекларированные в таможенных органах сигареты различных марок, в количестве более 20 тысяч штук.

По факту ведется расследование.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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