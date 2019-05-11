Гражданин Бразилии пытался ввезти в Азербайджан 2 кг кокаина (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - У гражданина Бразилии, прилетевшего в Азербайджан рейсом Доха-Баку, выявлено свыше двух килограммов спрятанного кокаина, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Согласно сообщению, во время проверки его багажа посредством рентгеновского аппарата на мониторе появились подозрительные предметы, поэтому багаж иностранного гражданина был перепроверен.

В результате под подкладкой чемодана было обнаружено 12 пакетов из алюминиевой фольги, приклеенные к внутренним боковым сторонам чемодана, и скрытые от таможенного контроля. В пакетах, в целом, было обнаружено 2066 граммов кокаина.

По факту ведется расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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