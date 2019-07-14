Госагентство по туризму распространило заявление в связи с падением ветви дерева на территории Дворца шекинских ханов

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму Азербайджана распространило заявление в связи с поломкой ветви дерева на территории Дворца шекинских ханов, передает Trend.

"Сегодня примерно в 12:00 перед Дворцом шекинских ханов сломалась ветвь чинара, в результате чего пострадали люди. Среди пострадавших есть как местные, так и иностранцы.

Согласно первоначальным данным, в связи с происшествием 19 человек обратились за медицинской помощью в Шекинскую районную центральную больницу. Из них двое были помещены в больницу. Определенному количеству из других 17 была оказана первая медицинская помощь, лечение остальных продолжается. Для двух пострадавших, размещенных в больницу, из Баку были приглашены высококвалифицированные специалисты.

На месте ведут расследование сотрудники правоохранительных органов. Руководство Государственного агентства по туризму выехало на место происшествия.

С целью более точно проинформировать общество планируется через некоторое время распространение подробного заявления совместно с правоохранительными органами", - говорится в заявлении Агентства.

(Автор: Самир Али)

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