В окрестностях Баку загорелся железнодорожный вагон

БАКУ/Trend/ - В поселке Баладжары в одном из грузовых вагонов произошло возгорание, сообщает Trend со ссылкой на МЧС.
По информации, поступившей на горячую линию 112 министерства, пожар произошел в вагоне грузового состава в Восточном депо поселка Баладжары Бинагадинского района города Баку.
Сотрудники противопожарной службы немедленно выехали на место происшествия, с целью ликвидации последствий возгорания.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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