В результате ДТП в Гаджигабуле пострадало четыре человека

БАКУ/Trend/ - На трассе Баку-Алят произошло тяжелое ДТП

Как сообщает в субботу Trend, случай произошел на территории Гаджигабула. Пассажирский автомобиль, потеряв управление, перевернулся. В результате четыре человека, три из которых женщины, получили повреждения различной тяжести. Пострадавшие были доставлены в Ширванскую центральную городскую больницу.

Согласно информации, им оказывается первая помощь. Точная информация о повреждениях пока отсутствует.

На место происшествия были прибыли сотрудники Государственной дорожной службы, расследования продолжаются.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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