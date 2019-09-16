В ДТП в южном регионе Азербайджана погиб ребенок

БАКУ /Trend/ - В Масаллинском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб четырехлетний ребенок, сообщает в понедельник Trend.

В селе Кохне Алвады автомобиль Volvo, за рулем которого находился житель села Алиев Музаффар Али оглу, столкнулся с автомобилем VAZ 2106, управляемым жителем Джалилабадского района Зейналовым Вилаятом Башир оглу.

В результате водитель VAZ 2106, его жена Зейналова Бановша Айдын гызы, их дети - Зейналов Сахиль Вилаят оглу (2015) и Зейналова Тамара Вилаят гызы были помещены в больницу.

Зейналов Сахиль скончался в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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