Минсельхоз о сообщениях о массовом отравлении в Исмаиллы

19 сентября 2019 14:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Информация о пищевом отравлении семи человек на Фестивале картофеля в Исмаиллинском районе безосновательна, сказал в четверг Trend завотделом по информационному обеспечению и связям с общественностью министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

По его словам, проблемы с самочувствием людей, обратившихся в Исмаиллинскую районную больницу, связаны с солнечным ударом.

«Все, кто обратился сегодня в больницу, работают в одной компании. Они получили солнечный удар, работая в поле. Фестиваль же был вчера, там участвовали сотни людей. И если бы это было пищевое отравление, то его симптомы наблюдались бы и у других участников фестиваля», - добавил он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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