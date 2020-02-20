В направлении круга 20 января ограничено движение автобусов, образовался затор

БАКУ /Trend/ - На улице Музаффара Гасанова без согласования с Бакинским транспортным агентством (БТА) ограничено движение.

Как сообщает в четверг Trend, это серьезно влияет на слаженное движение автобусов 7B, 14,18,102,114A,114B,159,165,193 и 211, маршрут которых пролегает по данной улице.

Движение в направлении круга "20 января" организовано с разворотом на проспекте Зардаби, что создает помехи для передвижения крупногабаритных автобусов. В настоящее время автобусы работают с опозданием, что приводит к справедливому недовольству пассажиров. В то же время, скопление большого количества пассажиров на остановках приводит к тому, что они выходят на проезжую часть.

"Сообщаем, что Бакинское транспортное агентство не носит никакой ответственности за образование затора на данной территории и большой интервал, образовавший в движении автобусов", - сказали в Агентстве.

Отметим, что согласно указу Президента Азербайджана, собственники автомобильных дорог, а также инженерно-коммуникационных систем обеспечения, находящихся непосредственно под дорожным полотном, при осуществлении работ на административной территории Баку, которые могут привести к ограничению движения, должны за три рабочих дня до начала работ, а в экстренных случаях немедленно, сообщить об этому Агентству в электронном виде.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)