В Баку задержаны продавец и покупатели фальшивых разрешений (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Несмотря на объявление особого карантинного режима в Азербайджане все еще встречаются лица, не соблюдающие принятые правила, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудниками полиции продававший фальшивые разрешения, требуемые для выхода из дома, и тем самым грубо нарушивший правила карантина, был привлечен к ответственности.

В ходе расследования было установлено, что житель Масаллинского района, владелец ООО Meqata Мехман Иманов распечатал на компьютере в своем офисе в Низаминском районе Баку фальшивые разрешения. Он продал их за 20 манатов своим знакомым, жителю Баку Рахибу Гурбанову и жителю Гедабейского района Арзуману Абдуллаеву.

Все трое были задержаны полицией, и признались в содеянном.

В настоящее время продолжается работа по привлечению задержанных лиц к административной ответственности по статье 211 (нарушение антиэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проавонарушениях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)