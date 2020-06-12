Возбуждено уголовное дело в отношении нарушителей карантина в Баку

БАКУ/Trend:/ - Возбуждено уголовное дело в отношении нарушителей противоэпидемического и карантинного режимов, сообщает в пятницу Trend.

Жители Баку Гадиров Самид Тахир оглу, Бабалыев Афлатун Агаверди оглу и Гамбаров Туфан Тевеккюль оглу обвиняются по ст. 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов, приведшее к распространению заболеваний или создающее реальную угрозу распространения заболеваний) УК Азербайджана.

В суд направлено предложение для избрания в отношении указанных лиц меры пресечения в виде ареста.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)