Возбуждено уголовное дело в отношении нарушителей карантина в Баку
БАКУ/Trend:/ - Возбуждено уголовное дело в отношении нарушителей противоэпидемического и карантинного режимов, сообщает в пятницу Trend.
Жители Баку Гадиров Самид Тахир оглу, Бабалыев Афлатун Агаверди оглу и Гамбаров Туфан Тевеккюль оглу обвиняются по ст. 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов, приведшее к распространению заболеваний или создающее реальную угрозу распространения заболеваний) УК Азербайджана.
В суд направлено предложение для избрания в отношении указанных лиц меры пресечения в виде ареста.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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