Уголовное дело в отношении представителя ИВ Губинского района направлено в суд
БАКУ /Trend/ - Завершилось следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении представителя по административно-территориальному округу села Владимировка Исполнительной власти Губинского района Ислама Абаева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщает в среду Trend.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Губинский районный суд и передано в производство судьи Рагима Гасанова. Дата судебного заседания будет названа в ближайшие дни.
Отметим, что Ислам Абаев обвиняется в том, что в нарушение правил карантина незаконно выдавал отдельным лицам справки для выезда в Гусарский район.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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