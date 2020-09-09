Уголовное дело в отношении представителя ИВ Губинского района направлено в суд

БАКУ /Trend/ - Завершилось следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении представителя по административно-территориальному округу села Владимировка Исполнительной власти Губинского района Ислама Абаева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщает в среду Trend.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Губинский районный суд и передано в производство судьи Рагима Гасанова. Дата судебного заседания будет названа в ближайшие дни.

Отметим, что Ислам Абаев обвиняется в том, что в нарушение правил карантина незаконно выдавал отдельным лицам справки для выезда в Гусарский район.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)