В Джабраиле задержаны лица, не подчинившиеся на комендантском посту приказу полиции

БАКУ /Trend/ - Сотрудники полиции, несущие службу на созданном в связи с военным положением комендантском посту на территории города Джабраил, 14 ноября, примерно в 13:00 часов, подали знак остановиться автомобилю марки Toyota, приближающемуся к посту, однако, водитель продолжил движение.

Как сообщили в понедельник Trend в МВД Азербайджана, этот автомобиль был задержан сотрудниками полиции на другом полицейском посту. Водитель, житель Физулинского района Р. Байрамлы, и пять пассажиров были доставлены в районный отдел полиции. В отношении них были составлены протоколы по статье 535.1 (Умышленное неподчинение законным требованиям сотрудников полиции или военнослужащих при исполнении обязанностей по охране общественного порядка) и 517-2.6 (нарушение внедренного особого въезда и выезда на территории, где объявлено военное положение) Кодекса об административных проступках Азербайджана.

Решением районного суда каждый из них был оштрафован в размере 200 манатов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)