Авария на магистральном водопроводе привела к перебоям в водоснабжении некоторых частей Баку
БАКУ /Trend/ - В Баку на магистральной водопроводной линии произошла авария.
Об этом в субботу сообщил Trend глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.
Согласно информации, в результате аварии возникли перебои в водоснабжении некоторых частей поселков Шувелян, Мардакян и территории под названием "Северный ГРЭС". В настоящее время ведутся работы по устранению последствий аварии.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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