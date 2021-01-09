Авария на магистральном водопроводе привела к перебоям в водоснабжении некоторых частей Баку

БАКУ /Trend/ - В Баку на магистральной водопроводной линии произошла авария.

Об этом в субботу сообщил Trend глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джебраиллы.

Согласно информации, в результате аварии возникли перебои в водоснабжении некоторых частей поселков Шувелян, Мардакян и территории под названием "Северный ГРЭС". В настоящее время ведутся работы по устранению последствий аварии.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)