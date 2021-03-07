В Баку сильный ветер снес крышу школы (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Ветер снес крышу школы в Баку.
Как сообщает Trend, инцидент произошел в поселке Ени Гюнешли. Крыша школы № 278 имени Парвиза Исмаилова обрушилась из-за сильного ветра.
По словам очевидцев, к счастью, в момент происшествия на этой территории никого не было.
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