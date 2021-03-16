В Агдаме 4 человек подорвались на мине, есть погибший и раненые
АГДАМ /Trend/ - В Агдамском районе четыре гражданских лица подорвались на противопехотной мине.
Как передает спецкор Карабахского бюро Trend, инцидент произошел на территории освобожденного от оккупации села Юсифджанлы.
В результате взрыва мины один человек скончался, три - получили тяжелые ранения. Их личности пока не установлены.
По предварительным данным, это вынужденные переселенцы из села Гаджигервенд Агдамского района.
По факту ведется расследование.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Щапиро)
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