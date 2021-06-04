В Зангиланском районе обнаружены неразорвавшиеся мины

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Зангиланского районного отдела полиции (РОП) продолжают профилактические мероприятия по обнаружению неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили в пятницу Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, при исполнении служебных обязанностей на территории села Агакишилер сотрудники РОП обнаружили неразорвавшиеся мины.

Об этом немедленно были проинформированы сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию. При осмотре территории было обнаружено 7 противотанковых и противопехотных мин, а также взрыватели. Были приняты соответствующие меры для безопасного обезвреживания найденных боеприпасов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)