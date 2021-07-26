На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено более 500 неразорвавшихся боеприпасов - агентство

БАКУ /Trend/ - С 19 по 24 июля Агентство Азербайджана по разминированию обнаружило и обезвредило в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане 124 противопехотные и 16 противотанковых мин, а также 541 неразорвавшийся боеприпас, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В указанный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория общей площадью 220 гектаров.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)