К спасательным работам в Балакене и Загатале привлечен вертолет МЧС

БАКУ / Trend/ - К спасательным работам и другим неотложным мерам в Балакенском и Загатальском районах привлечен вертолет авиаотряда МЧС Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.

В Балакенском и Загатальском районах идут проливные дожди. Жители этих районов обратились в «горячую линию-112» для устранения последствий.

В связи с этим в МЧС была оценена оперативная обстановка и установлено, что в результате ливневых дождей в реках Балакен, Катех, Мазым, Мухах и Тала поднялся уровень воды, возникли кратковременные сели и паводки, некоторые частные дома, приусадебные участки, посевные площади и другие объекты этих районов оказались под водой.

Для устранения последствий к мерам по спасению, отводу воды и другим неотложным мероприятиям вместе с представителями местных органов исполнительной власти привлечены соответствующие силы МЧС, в том числе вертолет авиаотряда МЧС.

Дополнительная информация будет представлена позднее.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)