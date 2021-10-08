В Геранбойском районе задержан подозреваемый в убийстве должностного лица

БАКУ /Trend/ - В Геранбойскую районную прокуратуру около 13:00 восьмого октября поступила информация, что в административном здании районного Государственного центра аграрного развития был убит директор этого учреждения Зияд Ахмедов (1964 года рождения).

Как сообщили в пятницу Trend в районной прокуратуре, в результате проведенного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что работающий на должности главного бухгалтера центра Мирхады Багиров (1992 года рождения) во время ссоры на почве личных отношений нанес Зияду Ахмедову ножевое ранение, от которого последний скончался.

По факту в Геранбойской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Мирхады Багиров задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)