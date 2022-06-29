При пожаре в доме в Баку погибли двое малолетних детей

БАКУ /Trend/ - В поселке Кюрдаханы Сабунчинского района Баку загорелся одноэтажный дом площадью 120 квадратных метров. В результате сгорели воспламеняющиеся конструкции коридора и деревянные перекрытия кровли на площади 20 квадратных метров, а также потолок кухни.

Как сообщили Trend в МЧС, до прибытия подразделений пожарной охраны на место происшествия семь пострадавших при пожаре жильцов дома (в том числе четверо детей) уже были доставлены в больницу. Двое детей скончались в медучреждении.

Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

В связи с инцидентом проводится расследование.

Сообщается, что в больнице от ожогов скончались сестры Фатима и Захра Аббасовы (2021 г.р.).

Во время пожара ожоги получили Зарифа Аббасова (2019 г.р.), Атилла Аббасов (2020 г.р.), Хамия Аббасова (1998 г.р.), Ровшан Аббасов и Гафар Аббасов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)