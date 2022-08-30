В лесной местности Шабранского района начался пожар

БАКУ /Trend/ - На "горячую линию - 112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре, начавшемся в горной и лесистой местности неподалеку от села Чухуразами Шабранского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.

На место пожара немедленно были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В целях ускорения операций по тушению пожара и предотвращения его распространения на более широкую территорию к этим операциям привлечены силы Службы спасения особого риска МЧС и Северного регионального центра. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

(Перевод: Нубар Кулузаде)