Поджегшего себя в Ширване человека немедленно доставили в больницу

БАКУ /Trend/ - Житель города Ширван Эльвин Абдиев был задержан сотрудниками Управления государственной дорожной полиции Ширванского городского управления полиции за управление автомобилем без соответствующих документов, транспортное средство было поставлено на временную стоянку, а о водителе был составлен протокол.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства внутренних дел, после этого в Ширванское городское управление полиции пришел брат водителя, участник Отечественной войны Эльмир Абдиев и выступил с незаконными требованиями об освобождении автомобиля и отмене протокола. Сотрудники ведомства провели с ним разъяснительные беседы и проинформировали о принятых мерах в соответствии с законом.

Однако около 20:00 Э.Абдиев попытался поджечь себя на территории города. Его попытку предотвратили сотрудники полиции, дежурившие в этом районе. При помощи сотрудников отделения он немедленно был доставлен в городскую больницу. Здесь ему оказали необходимую помощь и в настоящее время его лечение продолжается.

В связи с событием ведется расследование.