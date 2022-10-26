В связи с аварией на магистральном водопроводе ограничено водоснабжение двух районов Баку (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром произошла авария на магистральном водопроводе диаметром 1 400 мм, соединяющем центральные водохранилища «+ 52 Алатава» и «+ 82 Запад».

Как сообщили в среду Trend в отделе по связям с общественностью ОАО "Азерсу", после аварии сразу же была приостановлена работа насосов водохранилища «+ 52 Алатава», на место происшествия привлечены аварийные бригады и спецтехника Бакинского управления водоканала и Управления водоканала Ясамальского района.

В связи с аварией на магистральном водопроводе ограничено водоснабжение некоторые участков Ясамальского и Сабаильского районов. О ходе работ по ликвидации последствий аварии будет предоставлена дополнительная информация.

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В Ясамальском районе Баку прорвало водопроводную трубу.

Как сообщает в среду Trend, участок, где произошла авария, был затоплен, что затруднило движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе ОАО «Азерсу», авария произошла на улице Асада Ахмедова в поселке Ени Ясамал.

В район привлечены аварийные бригады, подача воды населению прекращена.

Принимаются меры по ликвидации последствий аварии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)