В Товузе поезд сбил человека, возбуждено уголовное дело

БАКУ /Trend/ - 3 января около 20:00 поезд ЗАО "Азербайджанские железные дороги", на территории Товузского района сбил насмерть человека, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте. В результате происшествия Турал Ягубов, 1986 года рождения, от полученных травм скончался.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

По данному факту в прокуратуре Товузского района возбуждено уголовное дело по статье 262.2 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР.

В настоящее время по делу продолжается предварительное следствие.

(Перевод: Фидан Мустафаева)