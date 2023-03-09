Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

В Сумгайыте микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Происшествия Материалы 9 марта 2023 09:23 (UTC +04:00)
В Сумгайыте микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - На горячую линию МЧС Азербайджана - "112" поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с ДТП, произошедшем в городе Сумгайыт.

Как сообщили в четверг Trend в МЧС Азербайджана, в связи с информацией по вызову были привлечены соответствующие спасательные силы Сумгайытского регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что столкнулись микроавтобус марки "Ford" и грузовик марки "DAF", два человека застряли в микроавтобусе.

В результате проведенных спасательных мероприятий два человека с различными травмами были извлечены из поврежденного транспортного средства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости