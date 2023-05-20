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В Гяндже бросили взрывчатое вещество в кафе

Происшествия Материалы 20 мая 2023 21:24 (UTC +04:00)
В Гяндже бросили взрывчатое вещество в кафе

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БАКУ /Trend/ - В Главное управление полиции Гянджи поступила информация о том, что в одно из городских кафе бросили взрывчатое вещество.

Как сообщил Trend главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана Эшгин Гасымов, к месту происшествия немедленно были привлечены сотрудники Главного управления полиции и 2-го отдела полиции. Ведутся соответствующие расследования. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лица или лиц, подозреваемых в совершении инцидента.

По факту будет предоставлена ​​дополнительная информация.

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