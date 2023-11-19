В Баку произошел пожар в частном доме, есть пострадавший (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в частном доме в поселке НЗС Хатаинского района города Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, в связи с полученной информацией на место происшествия немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено наличие высокого риска распространения пожара, возникшего в частном жилом доме на соседние дома.

Благодаря оперативным мерам, принятым пожарными в соответствии с оперативными условиями, огонь удалось потушить в короткие сроки.

В результате пожара сгорели одна комната и кухня одноэтажного трехкомнатного дома общей площадью 88 квадратных метров, крыша, и деревянные балки крыши соседнего одноэтажного трёхкомнатного дома общей площадью 100 квадратных метров.

Большая часть домов и соседние дома были защищены от огня.

Во время пожара пострадал один человек.