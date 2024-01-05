​​​​​​​В Гяндже прощаются с погибшим в ДТП в Лачине военнослужащим Гасаном Исмаиловым

БАКУ /Trend/ - В Гяндже проходит церемония прощания с военнослужащим Азербайджанской армии Исмаиловым Гасаном Умид оглу, погибшим накануне в результате аварии военного автомобиля в горной местности со сложным рельефом в Лачинском районе.

Как сообщает в пятницу Trend, церемония прощания проходит в доме Гасана Исмаилова в Гяндже.

В церемонии прощания принимают участие его военные товарищи, руководство Исполнительной власти города и представители общественности Гянджи.

После церемонии прощания Гасан Исмаилов будет похоронен на Аллее шехидов в Гяндже.

28-летний прапорщик Гасан Исмаилов был женат. У него остались двое детей.

Напомним, что 4 января в Лачинском районе в результате аварии военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие Азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглу и Ахундов Сахават Фарасат оглу. Погибшим будет присвоен статус шехида.

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