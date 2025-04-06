Минный инцидент в селе Галайчылар: пострадал житель Агдамского района

БАКУ/ Trend/ - Сегодня на территории села Галайчылар, расположенного в освобожденном Агдамском районе, произошел минный инцидент.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службы МВД, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), которые выступили с совместным заявлением.

По информации ведомств, житель села Галайчылар, Мамедов Сабухи Эльман оглу, 1983 года рождения, получил ранение в ногу в результате взрыва противопехотной мины, когда он вышел на неочищенную от мин территорию.

Пострадавший был немедленно эвакуирован в больницу. По факту инцидента прокуратурой Агдамского района проводится расследование.

ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призывают граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки минной опасности и избегать посещения незнакомых территорий.