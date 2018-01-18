Состоялась встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями МГ ОБСЕ (Версия 2)

18 января 2018 16:58 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - В Кракове в четверг состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Россия) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

Об этом написал на своей страницы в Twitter глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В ходе встречи стороны обсудили процесс переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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