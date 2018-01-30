Что сулит расширение команды Анжея Каспшика? - мнение эксперта

БАКУ /Trend/ - Расширение офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, в том числе увеличение числа наблюдателей, занимающихся мониторингом режима прекращения огня и предоставляющих достоверную информацию о существующей ситуации на линии соприкосновения войск, говорит о повышенном внимании к событиям, происходящим в регионе, появлении новых интересов, сказала Trend международный эксперт в сфере решения конфликтов Наталья Мириманова.

Эксперт выразила надежду на то, что, наряду с прежней деятельностью, расширенная команда Анжея Каспшика будет играть более активную роль в качестве посредника, уделять особое внимание представляющим взаимный интерес вопросам и обмену информацией о потенциальной угрозе.

Мириманова также особо отметила усовершенствование идеи технического сотрудничества на линии соприкосновения, в том числе касательно систем раннего предупреждения и предотвращения военного противостояния. «Подобные меры по созданию доверия периодически обсуждались, однако, реализованы не были. Считаю, что настало время вновь начать обсуждения в этом направлении», - сказала она.

Говоря о Минском процессе при сопредседательстве России, США и Франции, Мириманова отметила также отсутствие эффективного продвижения по какому-либо из компонентов.

Касательно того, какие шаги должны быть предприняты по интенсификации переговорного процесса в рамках урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, эксперт сказала, что для продвижения процесса хорошей поворотной точкой являются Мадридские принципы.

Отметим, что Мадридские принципы предусматривают поэтапное решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В частности, Мадридские принципы предусматривают вывод армянских войск из оккупированного Нагорно-карабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана, а затем определение его статуса. Кроме того, согласно Мадридским принципам, более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев из числа азербайджанского населения должны вернуться на свои родные земли.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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